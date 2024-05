Canoa slalom Coppa del Mondo Augsburg 2024 | promossi in semifinale gli azzurri del K1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Possono sorridere glidel K1femminile e maschile. Nella giornata che ha aperto le gare della tappa didelad, tutti e cinque gli italiani sono riusciti a superare le qualifiche e a staccare il pass per le semifinali. Promossa Stefanie Horn, argento in K1 e oro nel kayak cross lo scorso anno su questo percorso, che trova l’undicesimo posto in qualifica con 111.18 (alla pari della plurimedagliata olimpica Jessica Fox), mentre nella seconda manche Chiara Sabattini si riscatta e trova il quarto tempo (110.81) che vale il penultimo atto. Nella gara maschile, dove è assente l’oro olimpico in carica Jiri Prskavec, il campione europeo in carica Giovanni De Gennaro trova la quarta posizione con 95.55, alle spalle del britannico Joseph Clarke (1°) e dei tedeschi Hannes Aigner e Noah Hegge, rispettivamente secondo e terzo.