Cannabis light vietata cosa cambia col nuovo Ddl sicurezza del governo

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si continua a discutere sulo stop alla cosiddettaprevisto da un emendamento governativo al ddl. Il testo è all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Le circa 3mila imprese del settore, infatti, hanno espresso la propria preoccupazione: con la norma non si potrebbe più vendere alcun prodotto derivato dalla pianta di canapa, a prescindere dal suo effetto sul corpo umano. Il settore, che sottolinea come questi prodotti non siano psicotropi e abbiano un contenuto molto ridotto o pari a zero della sostanza drogante Thc, fattura circa 150 milioni di euro l'anno. Denaro che ora, dicono, finirebbero nelle mani della criminalità organizzata. Per questo sono stati annunciati ricorsi e contenziosi.