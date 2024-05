Cannabis | Furfaro Pd ‘divieto cannabis light produrrà danni a economia e a chi lavora’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag (Adnkronos) – “Non solo faranno chiudere 3.000 aziende agricole e licenziare 15 mila lavoratori per raccattare tre voti alle europee. Perché vietare e parificare la– che non ha nessun effetto drogante – a quella nonun danno alla nostrae a chi lavora. Una norma inspiegabile, come se vietassero la birra analcolica perché “l’alcol fa male” (cosa vera tra l’altro)”. Lo scrive su X Marco, segreteria nazionale del Pd.“Ma non solo. Il governo Meloni vuole vietare anche il simbolo grafico della pianta di canapa, di fatto bloccando le pubblicità dedicate ai prodotti industriali e artigianali di eccellenza come per la bioedilizia, il tessile e la cosmesi -aggiunge-. Sarà vietato disegnare la foglia stilizzata di canapa sulle camicette, per esempio, ma anche su dopobarba e bagnoschiuma o sui mattoni di canapa calce per le costruzioni.