Campione del Garda piccolo gioiello che progetta il rilancio | i progetti illustrati in un summit

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tremosine sul(Brescia) –delè uno splendido borgo adagiato sul lago che, nonostante scenari mozzafiato e potenzialità davvero eccezionali, non solo non riesce a essere apprezzato come ampiamente merita, ma, piuttosto, si trova a dover fare i conti con perduranti difficoltà che frenano in modo pesante quella che potrebbe essere una autentica “stella” del territorio. Per riuscire a rilanciare a dovere la suggestiva frazione di Tremosine e per proporre nuoviper il futuro nei giorni scorsi la “delNord”, società benefit nata nel 2022, ha organizzato nell’aula Valentin Mankin dell’Univela un incontro che è stato guidato dall’obiettivo di “rilanciare insieme”, presentando i programmi e le idee che possono far fruttare al meglio le qualità naturali e turistiche di un borgo che può vantare splendidi scenari e le condizioni ideali per praticare diverse discipline sportive (dal windsurf al kitesurf, dalla vela al trekking).