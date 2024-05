Campi Flegrei Monte di Procida | abusivismo in zona rossa coppia denunciata dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)di: Unadecide che oltre la loro villa di residenza dovessero costruire un nuovo solaio per nuovi locali, in una, denunciati Era in corso l’audizione in Commissione Ambiente alla Camera quando ididisono arrivati in via Cimituozzo.Da un lato il tema del bradisismo, il monito del Ministro per la Protezione civile e dall’altro l’ennesimo abuso edilizio in piena.Per unadel posto, la villetta di residenza non bastava più e per risolvere la questione spazi era stato ideato un nuovo livello.Quando i militari hanno raggiunto quell’abitazione nella stretta stradina con il mare di sfondo, hanno scoperto che era già stato predisposto il nuovo solaio, quello che avrebbe ospitato i nuovi locali.