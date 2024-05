Fonte : teleclubitalia di 30 mag 2024

. Da un lato si discuteva del bradisismo e delle parole di avvertimento del Ministro per la Protezione civile, dall’altro si verificava l’ennesimo caso di abuso edilizio in piena zona rossa. Era in corso l’audizione in Commissione Ambiente alla Camera quando i carabinieri di Monte di Procida sono arrivati in via Cimituozzo.

Campi Flegrei ampliamento abusivo di una villetta in zona rossa | nei guai una coppia