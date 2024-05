Camorra non bastano 110 e lode e confessioni | nuovo arresto per ‘il killer laureato’ ecco perché

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon basta autoaccusarsi di alcuni omicidi, per attenuare le più gravi esigenze cautelari. E non serve nemmeno una laurea con 110 e, per scansare un ordine di carcerazione. Per Catello Romano, ‘il, non si ritiene superata la presunzione di pericolosità sociale. Così è stato raggiunto da un’ordinanza del gip Marco Giordano, per l’applicazione della più severa misura custodiale. Un provvedimento richiesto dalla Dda di Napoli, eseguito oggi nei confronti di 6 indagati, considerati appartenenti al clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia. Tra le pagine dell’ordinanza, emerge la storia originale del 33enne Romano. A lui si contestano omicidi e tentati omicidi. E per la prima volta, anche l’associazione a delinquere di tipo mafioso.