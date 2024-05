Calvin Klein torna in passerella

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 30 maggio 2024)si prepara al ritorno ine nomina Veronica Leoni come direttore creativo. La stilista, classe 1984, lavorerà al fianco di Eva Serrano, Global Brand President di CK, per «fondere la sua profonda esperienza nel settore con l'estetica moderna die progettare la rappresentazione definitiva del marchio». Un team tutto al femminile con l’obiettivo di scrivere un nuovo capitolo della linea Collection, a partire dalla presenza durante la Fashion Week, da cuiè assente dal settembre 2018. «Siamo orgogliosi di nominare Veronica direttrice creativa di Collection, l’espressione massima del marchio» ha condiviso in una nota Serrano. «È stato chiaro fin dalle nostre prime conversazioni che il lavoro di una vita di Veronica l’aveva preparata per questo momento e per l’opportunità di definire una nuova era per