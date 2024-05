Fonte : gqitalia di 30 mag 2024

Finalista del Premio LVMH 2023 e fondatrice di QUIRA - porterà a Calvin Klein la sua esperienza di lavoro presso alcuni dei marchi di moda più famosi al mondo, tra cui Jil Sander, Céline, Moncler e The Row. In qualità di Creative Director di Collection, Veronica Leoni unirà la sua profonda esperienza nel settore con l'estetica moderna di Calvin Klein per disegnare la prima linea del brand, collaborando al contempo con Eva Serrano, Global Brand President di Calvin Klein, per portare l'ispirazione di Collection nella collezione di Calvin Klein e sui red carpet.

Calvin Klein nomina Veronica Leoni nuovo direttore creativo