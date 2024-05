Calendario Roland Garros 2024 oggi | ordine di gioco 30 maggio orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024), giovedì 30, quinta giornata dell’edizionedel. Un day-5 in cui parlare di un giorno congestionato da incontri di tennis non è un’esagerazione. A causa della pia che sta condizionando non poco lo sviluppo delle partite, in programma tantissimi match che ieri non si sono potuti disputare a causa dell’infelici condizioni meteorologiche. Saranno per questo diversi i match da osservare con attenzione. Sul Philippe Chatrier, Novak Djokovic sarà nuovamente protagonista e avrà sul suo cammino lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Sempre sul Centrale, in sessione serale, Lorenzo Musetti giocherà contro l’idolo di casa, Gael Monfils, e si prospetta una partita molto interessante anche dal punto di vista emotivo. In totale saranno 10 gli italiani a giocare.