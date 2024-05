Calendario Europei atletica Roma 2024 | programma orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ilcompleto deglidileggera, inda giovedì 6 a mercoledì 12 giugno. La Città Eterna torna ad ospitare la rassegna continentale a distanza di 50 anni, riportando la manifestazione in Italia. Si preannuncia grande spettacolo su pista e pedane dello Stadio Olimpico, dove gli azzurri proveranno a sfruttare il tifo del pubblico di casa per ritagliarsi un ruolo da protagonisti. L’Italia si presenta al via con il contingente più numeroso di sempre: 116 azzurri in totale, di cui 63 uomini e 53 donne. La 26esima edizione dell’Europeo sarà anche un’importante tappa di passaggio a pochi mesi dall’appuntamento più atteso: i Giochi Olimpici di Parigi. Scopriamo dunque, di seguito, ildettagliato con date edeglidileggera e le informazioni per seguire le gare (in grassetto le finali).