Calciomercato Serie A ecco le date per la stagione 2024-2025 | chiude prima!

(Di giovedì 30 maggio 2024) Finita laA (al netto del recupero Atalanta-Fiorentina di domenica, ormai ininfluente) è tempo di pensare al. La FIGC ha definito leper laquando sarà possibile effettuare i trasferimenti, con tutte le finestre. LARGO AL MERCATO – Concluse le partite diA è ila diventare una delle questioni principali, oltre agli Europei ai quali (purtroppo) da oggi è noto che non parteciperà Francesco Acerbi con l’Italia. Il mercato è sostanzialmente già aperto: la FIGC comunica che da lunedì scorso (27 maggio) è possibile depositare accordi preliminari per i tesserati in scadenza al prossimo 30 giugno. Questa disposizione, tuttavia, non vale per chi è nello stesso campionato e/o girone delle due società in questione.