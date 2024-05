Calciomercato Salernitana primo colpo in arrivo?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non è stata una stagione da incorniciare per il cavalluccio marino, ultimo e retrocesso in Serie B senza mai combattere, davvero, per la salvezza. Una discesa nefasta che arriva dopo due permanenze in massima serie che avevano assestato il club di Salerno nell’Olimpo del calcio italiano. Questa annata è stata disastrosa sotto ogni punto di vista, con i granata che sono tornati in cadetteria tra veleni, errori e senso d’impotenza. Nella prossima stagione, però, la società dovrà tentare l’immediato ritorno in Serie A attraverso unche dovrebbe elevare latra le protagoniste per la promozione diretta. Dopo un biennio molto positivo, Edoardo Iannoni dovrà scrivere il suo domani: il Perugia vanta il diritto di riscatto, ma i campani si sono tenuti il controriscatto.