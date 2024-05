Calciomercato Roma riscattato Angelino | la cifra versata al Lipsia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lainizia a muoversi sul frontedopo la delusione della mancata qualificazione in Champions League. Il club giallorosso ha esercitato il diritto di riscatto per, esterno spagnolo protagonista di prestazioni positive con la maglia giallorossa. Il club della capitale ha versato nelle casse del5 milioni di euro, pagabili in tre anni. Il calciatore guadagnerà 1,8 milioni a stagione. Il classe 1997 era arrivato a gennaio dal Galatasaray e ha subito impressionato l’allenatore Daniele De Rossi. Con il mancato rinnovo di Spinazzola, il titolare della fascia sinistra sarà lui. Laè anche alla ricerca di una valida alternativa per completare il pacchetto. L'articolo: laalCalcioWeb.