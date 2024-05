Calciomercato Milan Mirror | addio Benjamin Sesko ha detto sì all’Arsenal Il costo dell’operazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 30 maggio 2024), l’attaccante ha giàsì. Ecco a quanto ammonta ilUn obiettivo di mercato delper l’attacco sarebbe sul punto di sfumare.è vicinissimo. Questa l’ultima indiscrezioni di mercato riportata daFootball in merito all’imminente passaggio dell’attaccante sloveno classe 2003 dal Lipsia ai Gunners. Il bomber del club tedesco è stato a lungo accostato al. Il profilo diè sempre stato monitorato attentamente dagli uomini mercato rossoneri che lo hanno posto tra i primi obiettivi per l’attacco. Adesso sembra proprio che le strade tra l’attaccante e il club rossonero non si uniranno mai. Il futuro di, secondo quanto riportato, sarà in Premier League.