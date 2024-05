Calciomercato Milan l’obiettivo Viktor Gyokeres si fa male | addio Nazionale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 30 maggio 2024)per l’attaccoha un problema fisico e ha dovuto rinunciare alla chiamata della suaUn obiettivo di mercato deldeve rinunciare alla chiamata della propria. Si tratta di, bomber dello Sporting Lisbona che non potrà essere disponibile per la Svezia per le due amichevoli in programma contro Danimarca e Serbia. Il 25enne centravanti ha infatti dovuto fare forfait a causa di un problema fisico. Il ct della Svezia, l’ex rossonero Jon Dahl Tomasson, ha dunque preferito non rischiareper i prossimi impegni dellascandinava. L’attaccante dello Sporting, reduce da una super stagione in Portogallo con 29 reti messe a segno in 33 presenze in campionato, è sempre più al centro delle voci di mercato.