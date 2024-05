Calciomercato Milan futuro Luka Jovic? Moncada ha le idee chiare Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 30 maggio 2024), ildinel club di via Aldo Rossi è ancora incerto, ma Geoffreyha le. Ile ilancora avanti insieme. E’ questa l’indiscrezione che riporta la Gazzetta dello Sport suldell’attaccante serbo. Il direttore dell’area Geoffreyavrebbe, infatti, deciso di prolungare almeno per un altro anno il contratto dell’ex Fiorentina, in scadenza il prossimo 30 giugno. Sì, perché anche se il rendimento del centravanti classe 1997 è stato altalenante, dopo una prima parte in difficoltà, il giocatore in questione ha trovato minutaggio e goal. I numeri sono positivi e ci dicono che a fronte di 23 presenze in campionato, per un totale di 867 minuti, il serbo è riuscito a timbrare il cartellino in 6 occasioni.