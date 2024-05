Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

In ottica programmazione tiene banco il futuro di Almqvist. Tra pochi giorni, però, bisognerà pensare già alla prossima stagione. Calciomercato Lecce, il futuro del BIG è a forte RISCHIO: la permanenza del giocatore cruciale in Puglia non è più scontata Il Lecce sta godendo un po’ di meritato riposo dopo la grande conquista della salvezza.

Calciomercato Lecce il futuro del BIG è a forte RISCHIO | la sua PERMANENZA è in salita