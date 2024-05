Calciomercato Inter | tutte le informazioni utili prima del via ufficiale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ilè già iniziato in largo anticipo anche se ufficialmente non è così e l’non fa eccezione. Le prime operazioni sono già state chiuse e nel giro di un mese si metterà nero su bianco anche su altre trattative. Di seguito la situazione aggiornata a circa un mese dal via MILANO – L’è già al lavoro per allestire la rosa della prossima stagione. Come di consueto è importante giocare d’anticipo. Infatti, nonostante l’apertura delestivo sia fissata per lunedì 1° luglio 2024, è già possibile depositare i contratti preliminari che – salvo nullità – diventeranno contratti di lavoro sportivo solo dalla data indicata. Il termine ultimo per tesserare i nuovi acquisti è venerdì 30 agosto, giorno di chiusura della sessione estiva di