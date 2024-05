Calciomercato Inter SENSI rimarrà in SERIE A? Ecco le OFFERTE che potrebbero arrivare in estate

Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

Il centrocampista italiano ha una forte tentazione in mente chiamata MLS ma a sorpresa potrebbe restare. Calciomercato Inter, il centrocampista nerazzurro Sensi resta in Serie A? Ecco quelle che potrebbero essere le soluzioni Come riferito da TMW, Stefano Sensi sta per lasciare il calciomercato Inter a parametro zero a partire dal prossimo primo luglio alla scadenza naturale del suo contratto.

