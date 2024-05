Calciomercato Inter altro che 0 acquisti | Oaktree prepara 3 colpi per bissare lo Scudetto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Campione d’Italia ha dominato il campionato di Serie A mettendo in mostra una profondità della rosa da fare invidia. Con glia parametro zero di Zielinski e Taremi i ranghi a disposizione di Simone Inzaghi si infoltiscono ulteriormente e i nerazzurri continuano a essere i principali candidati anche per il prossimo. Dunque ildell’dovrebbe essere pressochè piatto… o forse no. Rinnovo Inzaghi: l’gli consegna 3 regali sul mercato Con il passaggio da Zhang a, Simone Inzaghi potrà mettere la firma sul rinnovo di contratto con aumento a 6.5 milioni di euro, cifra che lo renderà l’allenatore più pagato della Serie A, Antonio Conte permettendo. Insieme al rinnovo,è pronta a regalare al tecnico piacentino 3per innalzare la qualità della rosa.