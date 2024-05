Calciomercato il Napoli medita il colpo da 15 milioni per la difesa | è sfida all’Inter

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) In attesa dell’ufficialità del nuovo tecnico, in casaimpazzano già le prime voci legate ai potenziali movimenti di. Tante, tantissime voci, in attesa di Antonio Conte. Tutti i tifosi sono col fiato sospeso, visto che la macchina burocratica va avanti ormai da giorni per assicurare l’accordo definitivo tra il tecnico leccese e il. Tutto lascia presagire che non ci saranno particolari problemi e che, effettivamente, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sarà il nuovo allenatore degli azzurri. Frattanto, impazzano già i primi scenari di mercato, con un focus in particolare sui difensori. È nota, infatti, la necessità da parte del club azzurro di operare con forza in, motivo per cui sono tanti i centrali sotto l’attenzione del neo dirigente Giovanni Manna.