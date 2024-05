Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

Calciomercato Genoa, Ottolini pesca in SERIE B per l’attacco: è CORSA A DUE con l’Empoli per il centravanti Il Genoa è a ricerca di rinforzi di livello in vista della prossima stagione.

Calciomercato Genoa Ottolini pesca in SERIE B per l’attacco | è CORSA A DUE con l’Empoli per il bomber