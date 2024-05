Calciomercato com – Serie A tutte le date del calciomercato 2024 2025 | quando comincia e quando si chiude|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 30 maggio 2024)-05-29 18:09:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: La stagione 2023/in Italia si conclude ufficialmente il prossimo 2 giugno, col recupero della ventinovesima giornata diA tra Atalanta e Fiorentina, ma per la FIGC è già tempo di iniziare a programmare la. Proprio oggi, la Federcalcio ha comunicato infatti ledelle due sessioni direlative alla prossima annata: per le società diA,B eC, la finestra estiva si apre ufficialmente il prossimo 1° luglio,diventano operativi anche i nuovi contratti sottoscritti, e andrà a concludersi il 30 agosto. In attesa che venga reso noto l’orario definitivo. Per quanto concerne invece il mercato invernale, siil 2° gennaioe si potranno completare le ultime operazioni in entrata entro il 2° febbraio, senza specifiche a livello di orari.