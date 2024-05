Calcio spagnolo nel caos Piquè indagato | nuovo scandalo Supercoppa conti bloccati alla Kosmos

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Gerardrisultanell’inchiesta riguardante presunte irregolarità legate all’organizzazione delladi Spagna in Arabia Saudita, operazione orchestrata, insieme all’ex presidente federale Luis Rubiales, attraverso la societàche fa capo all’ex calciatore del Barcellona. I reati ipotizzati nell’indagine sono: corruzione in affari, amministrazione sleale e non è esclusa la possibilità che ci sia stato riciclaggio di denaro. Il magistrato vuole vederci chiaro sulla commissione da 4 milioni all’anno assegnataFederdi Rubiales per i 6 anni di contratto che hanno portato il torneo in Medio Oriente. Il giudice Delia Rodrigo ha imputato altre 15 persone fra le quali Pedro Rocha, attuale presidente della Federspagnola, delfino di Rubiales.