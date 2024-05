Fonte : 2anews di 30 mag 2024

Il Calcio Napoli ha ufficializzato la firma di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo del club azzurro. In un comunicato il club si dice “lieto di comunicare l’inserimento nel proprio organico del direttore Giovanni Manna cui. Il Calcio Napoli ha ufficializzato la firma di Giovanni Manna, in arrivo dalla Juventus, come nuovo direttore sportivo azzurro.

Calcio Napoli ufficiale la firma di Manna | è il nuovo direttore sportivo