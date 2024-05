Calcio Giovanile La Junior Jesina al 40° anniversario Atletico Gubbio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Torneo riservato alla Categoria Giovanissimi. I giovani leoncelli sono allenati da Lorenzo Carotti JESI, 30 maggio 2024 – Nei giorni scorsi i ragazzi della categoria Giovanissimi della scuola Elite Roberto Mancini, allenati da Lorenzo Carotti ed acompagnati da Renato Bargnesi, hanno partecipato ad un torneo in occasione del 40°dell’. Una giornata tra sport e divertimento per coltivare nuove amicizie e per confrontarsi con i pari età dei club della vicina Umbria. Sul piano dei risultati la, nelle qualificazioni, ha battuto laCastello per 4-1 ed il Bastia per 2-1. Nella finale è stata superata per 5-3 dalla società organizzatrice. Le partite di qualificazione si sono svolte tutte al mattino con tempo di gioco unico (30 minuti).