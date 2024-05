Calcio Francesco Acerbi rinuncia agli Europei 2024 causa pubalgia Preallertato Gatti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Brutte notizie per la Nazionale italiana dimaschile alla vigilia del raduno di Coverciano in preparazione degli imminenti Campionatiin Germania., inserito dal CT Luciano Spalletti nella lista dei 30 pre-convocati, ha dato forfait e non prenderà parte alla rassegna continentale adellache lo affliggeva da tempo (si opererà lunedì). Il difensore dell’Inter al momento non verrà sostituito da nessuno nel ritiro di Coverciano ma Spalletti ha giÃFederico, che ha dato la sua disponibilità e continuerà ad allenarsi nella propria sede (alla Continassa) per essere pronto a raggiungere gli Azzurri in caso di necessità . Ricordiamo che il Commissario Tecnico dell’Italia dovrà comunicare l’elenco dei 26 convocati definitivi per Euroil 6 giugno.