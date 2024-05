Fonte : oasport di 30 mag 2024

00 e diretta tv su Rai 2 HD). Entreremo in campo per cercare di ottenere il massimo“, ha dichiarato Soncin in conferenza stampa. La terza e la quarta, invece, accedono alla fase di playoff che coinvolgerà le tre Leghe attraverso due turni a eliminazione diretta.

Calcio femminile Italia a Oslo contro la Norvegia per tornare a correre nelle qualificazioni agli Europei 2025