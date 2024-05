Calabria in arrivo altri 70 medici cubani

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il governatore Occhiuto: "Nuovi arrivi entro fine luglio, i professionisti saranno impiegati per lo più nei pronto soccorso dei nostri ospedali" Ininun nuovo contingente di. Sono 70 i camici bianchi che si stanno preparando in patria per arrivare in Italia: da giugno cominceranno le procedure burocratiche per il trasferimento. .