Fonte : periodicodaily di 30 mag 2024

(Adnkronos) – In arrivo in Calabria un nuovo contingente di medici cubani. Sono 70 i camici bianchi che si stanno preparando in patria per arrivare in Italia: da giugno cominceranno le procedure burocratiche per il trasferimento.

Calabria in arrivo altri 70 medici cubani