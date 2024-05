Fonte : puntomagazine di 30 mag 2024

“A Caivano si è ribadito la centralità dello Stato sul territorio in difesa della legalità sicurezza e della libertà come sancito dalla nostra Costituzione. Lopa e Catapano: Lo Stato esiste è fa sentire la sua presenza. Noi Campani ringraziamo il presidente Meloni che ha mostrato grande sensibilità verso la nostra Regione, facendo vedere l’azione politica non solo con la presenza ma anche con i fatti”.

Caivano | Cerreto FdI bene visita Giorgia Meloni grazie per concretezza