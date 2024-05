Cagnolina maltrattata e seviziata con il muso chiuso con lo scotch Condannati i due proprietari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un anno di reclusione, senza la sospensione della pena, per aver maltrattato la propria. Così ha deciso il Tribunale di Como che ha condannato una coppia di Cantù, lui di 43 anni, lei di 38, ritenuti colpevoli “per avere sottoposto a sevizie e a trattamenti che danneggiavano la loro meticcia nera chiudendole ilcon lo” per evitare che abbaiasse. Questo avrebbe determinato “l’impossibilità per l’animale, che veniva lasciato in queste condizioni sul balcone, di alimentarsi, nutrirsi e respirare normalmente”. I fatti risalgono al 16 novembre del 2020. Secondo la pm Maria Vittoria Isella, il loro comportamento mise il cane a rischio di soffocamento “con macerazione della cute sotto il nastro adesivo e formazione di ulcere aperte e zone di necrosi cutanea e sanguinamento e perdita di pelo nelle occasioni in cui il cane riusciva a strapparsi il nastro adesivo”.