Cagni | Di Lorenzo? Non ci sono più bandiere il nostro sistema va accettato per forza

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Gigi, allenatore. Queste le sue parole: “Di? Ilvaper. Dobbiamo pensare che non cipiù, non cipiù giocatori che giocano per molti anni in una squadra. Il discorso procuratori già molti anni fa dissi che non andava bene, non per i procuratori, ma per il fatto che un procuratore avesse tanti giocatori in una squadra. La cosa importante è che la storia Conte sia vera, lo spero per il Napoli. Spero che sia vero che abbia il contratto. Mi hanno sempre insegnato che va bene qualsiasi cosa se hai un contratto firmato. Se fosse così state tranquilli che Conte sa come si vince. Allora dipenderà solo da lui il discorso giocatori.