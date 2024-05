Cade in moto grave tredicenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Paura al circuito del Tasso. Tutto sembrava volgere per il meglio, tra prove e allenamenti nella pista dicross a Terranuova. Poi intorno alle 15 il grande spavento. Un giovane pilota di 13 anni originario dell’Umbria è arrivato corto in un salto e la ruota anteriore dellaè atterrata sul terreno troppo velocemente, causando il ribaltamento del guidatore che ha battuto il volto nell’urto. Il ragazzo si trovava a Terranuova perché il circuito è aperto durante la settimana anche per coloro che provengono da fuori regione e conosciuto per essere un tracciato molto tecnico. Un impatto violentissimo. Dopo pochi minuti sono intervenuti l’automedica del Valdarno, la Misericordia di Castelfranco, i Carabinieri e la Polizia Municipale. Il piccolo paziente, una volta stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso 1.