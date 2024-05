Bullismo in classe mamma esasperata diffida la scuola media Incubo per mia figlia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Prato, 30 maggio 2024 - Per la, per la preside no. Per lal’esasperazione è tale da ricorrere a un legale perre la, per la dirigente la situazione è rientrata. Storie di disagio sui banchi di unacittadina, in una primadella secondaria di primo grado (non ne facciamo il nome per tutelare la privacy della bambina). Una storia che, secondo la ricostruzione della, si trascina ormai da mesi culminando alla fine del 2023 in un primo colloquio con la dirigente per chiedere dei provvedimenti a tutela della. Presa di mira da alcuni compagni con frasi offensive del tipo "Ti stupro tua madre", minacciata di botte e spesso importunata con frasi a sfondo sessuale, derubata di libri e quaderni, fino alla goccia di venerdì scorso, quella che ha fatto traboccare il vaso.