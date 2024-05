Bullismo e cyberbullismo codice interno in ogni scuola e istituzione della giornata del rispetto Legge in Gazzetta Ufficiale

Fonte : orizzontescuola di 30 mag 2024

L'articolo Bullismo e cyberbullismo, codice interno in ogni scuola e istituzione della giornata del rispetto. . Dopo il via libera definitivo da parte della Camera dei Deputati la proposta di legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale diventando la legge 17 maggio 2024, n.

