Buchmesse FdI ridicolizza il vittimone Saviano | ennesima gaffe del circolo degli illuminati

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Siamo oramai all’ilarità con Roberto, vittima immaginaria dell’fantomatica censura di un inesistente regime di estrema destra”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, commentando le polemiche della sinistra sulla. “Ce l’ha messa tutta – afferma – a trovare un appiglio per giustificare la sua esclusione dalla Fiera del Libro di Francoforte. Con le sue parole aveva immediatamente attribuito la colpa del mancato invito a quello che ritiene ‘il più ignorante governo della Storia italiana’, esternando orgoglio e fierezza per tale esclusione”. Peccato che le responsabilità non siano da attribuire ad alcun bavaglio imposto dal governo di centrodestra e il dito di– che puntava contro il governo – deve essere spostato verso l’Associazione Italiana Editori che di certo non lo ha escluso per ragioni politiche.