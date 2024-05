Fonte : ilgiornaleditalia di 30 mag 2024

È durissima Rita Repetto nel commentare la decisione della procura di Genova di non ricorrere in Cassazione contro la sentenza d’appello che ha assolto in secondo grado Paolo Bendinelli , fondatore del Centro Anidra di Borzonasca, e condannato a 1 anno e .

Borzonasca la Procura rinuncia alla Cassazione per la morte di Roberta Repetto la rabbia della famiglia