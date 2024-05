Fonte : quotidiano di 30 mag 2024

423,78 punti. . La Borsa di Hong Kong apre la seduta con nuove perdite sulla debolezza di Wall Street e sul rialzo dei rendimenti dei T-bond Usa per i timori che la Fed possa decidere di non tagliare i tassi per l'intero 2024: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,29%, scivolando a 18.

Borsa | Hong Kong negativa apre a -029%