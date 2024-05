Borsa | Asia in rosso su incertezza tassi Europa verso calo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Seduta inper le Borse die Pacifico sulla debolezza di Wall Street in scia al rialzo dei rendimenti dei bond Usa per i timori che la Fed possa decidere di non tagliare iper l'intero 2024. Il Nikkei a Tokyo lascia sul terreno l'1,3%. Shanghai cede lo 0,61%, Shenzhen lo 0,41%. Attese in negativo anche le Borse europee, così come sono in flessione i future su Wall Street. La lente macro è agli Usa e al Pil trimestrale. Tra gli altri è calendario in seconda lettura l'inflazione della Spagna. Seguono i prezzi alla produzione in Italia, mentre l'Eurozona diffonde la fiducia dei consumatori e delle imprese e il tasso di disoccupazione. .