Borraccini guida la Croce Rossa | Coinvolgerò giovani e pensionati

(Di giovedì 30 maggio 2024) Loredanaè la nuova presidente dellaItaliana di Ascoli. Succede a Cristiana Biancucci che ha ultimato il suo mandato. L’elezione è avvenuta in seguito alle votazioni tenutesi nei giorni scorsi, e i cui risultati sono stati ufficialmente comunicati a tutti gli enti competenti nelle ultime ore. Loredana, già dirigente prima in Provincia e poi alla Regione Marche, con impegno e dedizione si è dedicata al volontariato, e ora guiderà l’organizzazione avvalendosi di un team di consiglieri di grande esperienza: Maria Virginia Boni, Mauro Gionni e Sandro Marozzi, il consigliereMauro Tarli e Marina Fioravanti, che ricoprirà il ruolo di ispettrice delle Infermiere Volontarie. Presidente innanzitutto complimenti anche per il voto plebiscitario che l’ha portata a vincere le elezioni: è felice? "Sono molto felice, e devo ringraziare tutti i volontari che mi hanno eletto come loro rappresentante.