Boom d' Ascolti per Jannik Sinner al Roland Garros 2024 sui canali Discovery Eurosport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Per Warner Bros.è giàd’per la partita del secondo turno delcon protagonista. Il match valido per accedere al terzo turno dello Slam parigino trae Richard Gasquet è stato seguito da 365.000 spettatori su1, equivalenti al 2% di share e al 9% di share sul target Pay TV. Si sono registrati infine picchi di oltre 560.000 spettatori amr.Il prossimo appuntamento conè fissato per venerdì 31 maggio, quando il tennista italiano affronterà Pavel Kotov nel suo match di terzo turno. La partita, con orario TBD, sarà trasmessa in esclusiva tv su1 e live streaming senza interruzioni pubblicitarie su+.Ilè in esclusiva su1 ed2, oltre ovviamente a+, la piattaforma streaming con tutti i campi a disposizione.