Fonte : feedpress.me di 30 mag 2024

Il bonus zanzariere del 2024 è concepito per promuovere l'installazione di zanzariere che contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. . Bonus zanzariere 2024, ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti. . Questa agevolazione fiscale, parte dell' Ecobonus già esistente, copre il 50% della spesa sostenuta ( detrazione Irpef (o Ires ) per l'acquisto e l'installazione.

Bonus zanzariere 2024 scopri come funziona e quali sono i requisiti richiesti