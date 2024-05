Bonus spesa in arrivo la nuova carta acquisti | a chi spetta?

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Italia ha introdotto importanti novità nel campo dell’assistenza sociale (): la, la“Dedicata a te” e il Reddito alimentare. Sono principalmente queste tre le misure previste nel 2024 per sostenere laalimentare delle famiglie italiane in difficoltà. Laè già presente su tutto il territorio nazionale e viene caricata di 80 euro bimestralmente, le altre due agevolazioni hanno un regime diverso. Il Reddito alimentare è previsto (per il momento) solo in alcune grandi città (Genova, Firenze, Napoli e Palermo). Invece, la“Dedicata a te”, che vede un budget di 460 euro, non è ancora attiva (si ail decreto attuativo). Ci sono 600 milioni di euro stanziati che devono essere utilizzati, e per farlo serve appunto un decreto del ministero dell’Agricoltura e di quello delle Imprese.