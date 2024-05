Bonus spesa da 940 euro chi ne ha diritto e cosa si può acquistare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nel 2024 gli italiani possono arrivare a percepire unche potrebbe arrivare fino a 940. Si tratta di una cifra frutto della somma di due diverse misure che il Governo ha pensato per sostenere laalimentare delle famiglie in difficoltà, contributi che potranno essere richiesti soltanto in base a dei requisiti precisi. Ma quali sono esi puògrazie alla misura statale?, due aiuti per 940Il, come detto, è un aiuto che è stato rinnovato anche per il 2024 dal Governo, istituito per aiutare le famiglie italiane nell’acquisto di beni di prima necessità. Con la normativa di quest’anno è possibile ottenere fino a 940totali annui, ma non tutti con un’unica procedura. Si tratta, infatti, di una somma derivante da due aiuti che, uniti, permettono di arrivare fino a 940