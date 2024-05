Bonus scommesse ed errore quota | UFFICIALE da sabato cambia tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 30 maggio 2024)ed errori di: adesso è: daprimo giugnodavverosia per gli allibratori che per gli scommettitori. Cosa sta succedendo La decisione era nell’aria da un poco di tempo e adesso è anche. Dal prossimo primo giugno, quindi dadavverosia per gli allibratori sia per gli scommettitori. Si tratta di alcune decisioni ufficiali che riguardando ile l’di. Delle nuove regole che entreranno quindi ufficialmente in vigore tra pochissimi giorni.no le cose pered errori di(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è lunghissima. Qui cercheremo, quindi, di portarvi in evidenza quelli che sono i punti salienti senza entrare nei dettagli.