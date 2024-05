Fonte : feedpress.me di 30 mag 2024

Tuttavia, il budget è relativamente limitato, con un totale di 750 mila euro distribuiti. Bonus animali domestici 2024, come funziona e come richiederlo: i requisiti. La legge di Bilancio 2024 introduce per la prima volta un fondo per cani, gatti e altri animali d'affezione , rispondendo così alle richieste di proprietari e associazioni di categoria.

Bonus animali domestici 2024 come funziona e come ottenerlo | ecco i requisiti richiesti