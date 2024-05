Bonucci lascia il calcio con un video? Valanga di insulti | cosa si è dimenticato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Leonardodà l'addio algiocato con una sorta di poetica lettera aperta che non sembrare spiragli a un ripensamento. E sui social non mancanoe sfottò. "Da piccolo sognavo questa storia da raccontare promettendomi traguardi da abbracciare contro i grandi - scrive sui suoi social il difensore viterbese, classe 1987 - esultando, avendo fede attraverso le difficoltà con coraggio. Un padre un compagno un marito un calciatore, oltre, oltre la storia oggi sono io". Particolarmente piccanti i commenti dei tifosi di Inter e Milan, di fatto "ignorati" dal 38enne nonostante i suoi trascorsi a Milano. E non mancano nemmeno le ironie sul fatto cheha chiuso la carriera con la più atroce delle beffe: il suo Fenerbahce ha infatti perso lo scudetto in Turchia contro i rivali del Galatasaray, pur avendo messo a segno 99 punti.