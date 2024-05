Bomba d’acqua e grandine a Monticelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una giornata iniziata con il sole, anche se velato, ma proseguita con metà città allagata. Fila di macchine parcheggiate bordo strada mentre la zona die quella industriale venivano trascinate da un fiume in piena. Allagamenti sparsi, pioggia torrenziale e panico sotto lache intorno all’ora di pranzo ha bloccato una vasta area della città. Il meteo continua ad essere estremamente variabile, come tipico della stagione, anche se i primi caldi di fine maggio non sono ancora arrivati. È stata prorogata infatti fino alla mezzanotte di giovedì 30 maggio l’allerta gialla, indetta secondo ordine della Protezione civile delle Marche. Così come aveva cominicato l’Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca), dalla tarda mattinata e per il pomeriggio di ieri ci sono stati rovesci sparsi anche di forte intensità che hanno interessato le aree interne, collinari e costiere sia centrali e che meridionali della regione, tra le quali il Piceno.